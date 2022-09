Længe ventet vej brugt som spisested

Så blev det august. Intet skete, selvom vejen så klar ud.

- Så fik vi (Karen og hendes kæreste, red.) den her idé i sidste uge. Det er jo et dejligt sted med masser af plads. Der kan man lave mange sjove ting. Så nu vil vi slet ikke have vejen åbnet, siger Karen Lund med en vis lune.

Når alt kommer til alt, så glæder hun sig naturligvis stadig over, at vejen nu åbner. Det har nemlig ikke været sjovt at bo på Hovvejen, mens byggeriet har stået på, fortæller hun. Faktisk har det været så slemt, at hun på et tidspunkt overvejede at flytte midlertidig.

- Vi har oplevet meget tung trafik, mens byggeriet har stået på. Mere end før, hvor der allerede var så meget trafik, som vejen slet ikke er bygget til, mener hun.

Derfor er det altså - på trods af at julefrokosten i "foreningen" nok må aflyses - med glæde, hun ser frem til midten af uge 39, som er det tidspunkt, skilte og afspærringer er væk og vejen åbner.

- Det kommer til at tage presset af den vej, hvor jeg bor. Så kan jeg cykle og gå på den igen, siger hun.

Trængsel ved motorvejskryds

Karen Lund har forsøgt at få et klart svar fra kommunen om, hvornår vejen er klar, men det har ikke lykkedes hende. Om det er hendes opslag på Facebook-siden, som har fået kommunen til at melde ud er nok tvivlsomt, men ikke desto mindre kom meddelelsen om åbningen af den første del af vejen mandag.

- Vi har glædet os til at kunne åbne denne strækning, og vi ved, at borgerne i området har glædet sig endnu mere, lyder det i pressemeddelelsen fra projektleder i Teknik og Miljø Carsten Thomsen.