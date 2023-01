Længe ventet gangbro på vej: - Vil se det, før jeg tror på det

I Trøjborg har man ventet i mere end seks år på, at gangbroen fra Skovvejen til Fiskerivej ved Aarhus Lystbådehavn bliver genopført, så man kan gå over banen og ned til vandet. Nu ser det ud til, at der sker noget i sagen.

Gangbroen har forbundet Trøjborg med fiskerihavnen, og der er stort ønske blandt mange for at få den tilbage. Der er dog også nogle, som ikke har ønsket at få etableret en bro igen.

Noget svineri

For seks år siden blev broen beskadiget, da Terressehusene blev bygget. Bygherren, Niels Karsten Albertsen, blev pålagt at genetablere broen, inden de nye boliger skulle tages i brug.

Kommunen gav dispensation, og siden skete der intet.

- Vi skrev adskillige rykkere for at høre, hvornår der ville ske noget. Det er uacceptabelt for beboerne, at det skal tage så lang tid, mener Niels Christian Sidenius, formand for Trøjborg Fællesråd.

På havnen har man også manglet broen - i hvert fald hos Clausens Fiskehandel.

- Det er noget svineri, at det har taget så mange år. Og nu siger de så igen, at der skal ske noget nu, og det håber jeg så også, at de holder ved, og at man denne gang ligger rigtig stort pres på kommunen, så de får det lavet, siger Søren Clausen, tidligere ejer.