Læk i storcenter: Kan være toiletvand

Der er vådt på gangene i Storcenter Nord i Aarhus. Kraftig regn og et ødelagt afløb har nemlig fået det til at sive ind med vand, så det kan godt betale sig at gå lidt ekstra forsigtigt, hvis man skal forbi storcentret og fredagsshoppe.

Storcenter Nord oplyser, at vandet både kommer udefra og indefra. Dele af det kan være fra et ødelagt afløb på førstesalen, hvor et toilet var stoppet. Samme afløb lækkede vand fredag i sidste uge, hvor det også sivede med toiletvand fra førstesalen til stueetagen.

Derudover er centret gammelt og opbygget over flere omgange, og der kan derfor let gemme sig utætheder på taget, som også er skyld i de våde gange, oplyser de til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er langt fra første gang, at der står sorte spande på gangene i storcentret. De har mange gange før oplevet, at regnvejr udenfor kan give våde skyl indenfor.