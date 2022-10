Læges billede delt 17.000 gange - her er historien bag

Nadja Lindberg Bonne har været læge i 10 år. Hun oplever, at problemerne bliver større og større, og hun frygter, at det kommer til at gå helt galt.



- Jeg er bekymret for, om det kan fortsætte med at være foreneligt med den patientsikkerhed, som der skal være, hver gang man er patient på et sygehus. Skrækscenariet er, at sundhedsvæsenet bryder sammen, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND, da hendes opslag gik viralt i midten af oktober.

Vil have mere i løn

Konkret ser hun allerede nu, at manglen på sygeplejersker på afdelingen går ud over patienter. De når nogle gange ikke at få deres medicin til tiden, og sygeplejersker går grædende hjem fra vagt i frustration over ikke at nå de ting, som de skulle, selvom de har pisket rundt.

- Vi arbejder med syge mennesker, og travlhed er et vilkår i perioder. Vi kan aldrig få et arbejdsmiljø uden travlhed, men det er heller ikke det, vi ønsker eller beder om, siger lægen.

Emily Oldager Wolff mener, både grundløn og tillæg for sygeplejersker skal hæves, så hun kan få flere kolleger på sin afdeling.

- Der er brug for at gøre det mere attraktivt at arbejde på sengeafdelinger, for alle de garvede sygeplejersker søger ned i klinikkerne, hvor der ikke er aften, nat og weekend-arbejde, siger hun til Dansk Sygeplejeråd.