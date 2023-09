Læger hædres for at råbe op om problemer

Danmarks Åbenhedspris tildeles i 2023 lægerne Peter Nerstrøm, Jonas Funder og Mette Møller Sørensen fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, AUH, i Skejby.

Prisen får lægerne for at have stået frem, og fortalt om de problemer, de har oplevet på deres arbejdsplads. Prisen deler de med tre journalister fra DR's undersøgende redaktion.

Det er Transparency International Danmark, der uddeler prisen, som blev stiftet i 2021.

DR har blandt andet gennem lægerne afdækket, hvordan flere end 300 kræftpatienter ventede for lang tid på kræftbehandling i perioden fra januar 2022 til og med marts 2023 på AUH.



Fyrede direktører

Sagen har betydet, at to direktører på hospitalet er blevet fyret, at en regionsdirektør og en lægefaglig koncerndirektør har sagt op, ligesom to afdelingschefer på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH er blevet fritaget for tjeneste.



- Modtagerne får prisen, fordi det lykkedes at skære igennem det væv af manglende gennemsigtighed og komplicerede ansvarsstrukturer, som vores sundhedsvæsen styres efter. Patienter tror, de har en rettighed og en garanti, som de så i dette tilfælde ikke havde alligevel, siger Lisbeth Knudsen, der er formand for Transparency International Danmarks priskomité, i en pressemeddelelse.