Læge skal give det første stik: - Det er epokegørende

Klar til at vaccinere personale

Også lidt længere mod nord, på Aarhus Universitetshospital i Skeby, er man klar til at give de første vacciner søndag. Her er det frontpersonale og kritisk personale, som er de første, der bliver tilbudt et stik.

- Her på AUH vaccinerer vi først frontpersonalet og det kritiske personale, vi har. Det er bygget sådan op, at de enkelte afdelingsledelser bliver bedt om at udpege det personale, der er frontpersonale og kritisk personale for dem, så det dækker over en masse faggrupper, siger Anette Rantala, afdelingssygeplejerske i vaccinationsenheden på AUH.

Hun fortæller, at man de seneste dage har arbejdet på at få styr på både logistik og personale.

- Vi har bygget en afdeling op, hvor personalet i hold vil komme ned og blive vaccineret over de næste par dage, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også her glæder man sig til at komme i gang.

- Vi glæder os rigtig meget til at vaccinere her på AUH.