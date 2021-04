Ladt pistol under madras koster to års fængsel

Ifølge politiet var det et tip, der førte politiet til den 24-åriges lejlighed 2. marts sidste år.



- Betjentene fangede ham, da han var på vej ud fra sin lejlighed, og da han blev anholdt og gjort bekendt med, hvorfor politiet var på stedet, oplyste han uopfordret, at der lå en pistol under madrassen på hans seng, skriver Østjyllands Politi.

Forklaring blev tilsidesat

I lejligheden fandt betjentene ganske rigtigt pistolen.

Politiets undersøgelser viste efterfølgende, at våbenet ikke virkede. I retten forklarede den 24-årige, at han vidste, at pistolen ikke virkede, og at den kun var til at skræmme andre med.

Den forklaring blev dog tilsidesat, og den 24-årige blev onsdag idømt to års ubetinget fængsel i sagen.