Politikere maner til ro efter altankollaps: - Lad os nu lige trække vejret

Her blev sagen bragt op, da en undersøgelse nu slår fast, at den altan, der i september rev sig fri af muren og styrtede 3,5 meter ned fra en ejendom på Peter Sabroes Gade i Aarhus, var monteret forkert.

Der var til alt held ikke nogen af de otte personer, der befandt sig på altanen, der kom til skade ved nedstyrtningen.

Alligevel har sagen fået flere politikere til at komme med forslag til forskellige tiltag, der nu skal sættes i værk for at undgå, at lignende ulykker sker igen.

TV2 Østjylland har tidligere fortalt, at Venstres Gert Bjerregaard mener, at Aarhus Kommune bør sende orienteringer ud til alle dem, der har fået godkendelse til at sætte en altan op over de seneste ti år.

- Og så forventer vi faktisk, at lodsejeren dokumenterer og efterprøver, at altanerne sidder, som de skal, sagde Gert Bjerregaard, der er byrådsmedlem og medlem af Teknisk Udvalg forleden til TV2 Østjylland.

Jesper Kjeldsen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet og ligeledes medlem af teknisk udvalg har derimod tidligere udtalt, at man i Aarhus skal lade sig inspirere af København, hvor de på kommunalt plan har haft et strammere regulativ for, hvordan altaner skal opføres.

Skal man overhovedet gøre noget?

Der kommer dog flere muligheder i spil. Én af dem bliver bragt på banen af Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne.

Hans forslag er, at man ikke nødvendigvis skal gøre noget overhovedet.

- Jeg synes lige, at vi skal trække vejret og så passe på med at lave alt for meget bureaukrati og nye retningslinjer på baggrund af en enkelt sag, siger Jakob Søgaard Clausen.

- Jeg har stor tillid til, at de regler og retningslinjer, vi har i dag, er tilstrækkelige.

Jesper Kjeldsen (S) læner sig stadig opad, hvad han tidligere har sagt i forhold til et strammere regulativ fra kommunens side. Men han ser frem til at høre mere fra forvaltningen om, hvad kommunens politikere rent faktisk har af muligheder.

- For det første mangler der stadigvæk noget fra forvaltningens side for at kunne give et klart billede. Hvad der skal ske herfra, det vil vi lige vente og se, når det er, at vi får et endeligt tilbagespil. Men noget skal der ske, siger Jesper Kjeldsen, der har bedt forvaltningen om at undersøge, hvor mange altaner, der er i hele Aarhus.

Forvaltningen i Aarhus Kommune skal nu undersøge, hvilke muligheder politikerne rent faktisk har at arbejde med. Når de er klar med den gennemgang, vil sagen igen blive taget op på et møde i Teknisk Udvalg.