Kyniske svindlere slår til: Kampsportklub nær snydt for 34.000 kroner

Et spørgsmål om, hvordan han havde det, fik kasserer Risskov Taekwondo Klub til at fatte mistanke om snyd (genrebillede) Foto: Ritzau - Scanpix

- I lystfiskerklubber eller badmintonklubber er det måske en ildsjæl, der tager posten som kasserer uden at have en særlig faglig baggrund for det. Det er folk, der gør det af et godt hjerte og som får foreningsdanmark til at fungere. Men af samme grund er de ofte heller ikke bekendte med denne type svindelnummer.

Digitaliseringdirektør i brancheforeningen Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen, advarer nu om en nyere tendens, hvor it-kriminelle målrettet går efter danske foreninger.

Det handler om at sætte offeret under et psykologisk pres. Michael Busk-Jepsen, Finans Danmark

Svindlen er en afart af såkaldt direktørsvindel, hvor en it-kriminell udgiver sig for at være et firmas direktør og forsøger at lokke en medarbejder til at overføre penge til en konto eller betale en faktura.

- Når det er en forening, vil svindleren typisk sende en mail til kassereren fra en mailadresse, der på overfladen ligner formandens. Svindleren giver udtryk for, at kassereren skal overføre et beløb, skal gøre det fortroligt, og at det skal foregå hurtigt. Det handler om at sætte offeret under et psykologisk pres, siger Michael Busk-Jepsen.

De yngste medlemmer af Risskov Taekwondo Klub er de såkaldte Eagle Kids, der er et hold for de 5-7-årige. Klubben blev for nylig udsat for et svindelforsøg. Foto: risskovtaekwondo.klub

"De er så dygtige"

Finans Danmark oplever væsentlig flere forsøg på svindel mod foreninger i ferieperioder. Det skyldes ifølge Michael Busk-Jepsen, at flere nøglepersoner ikke er til stede, og at de normale kontroller er sat ud af spil.

It-kriminelle forsøgte for nylig at snyde kassereren i Risskov Taekwondo Klub, Stefan Hartung.

Han fik netop en mail, som, troede han, var fra formanden i klubben.

- Det føles, som om de virkelig har researchet på os. De har været inde og finde ud af, hvem der er kasserer og formand, og hvad vores e-mail-adresser er. Det, der er problematisk, er, at de er så dygtige, sagde Stefan Hartung torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Den falske formand bad Stefan Hartung om at overføre 4500 euro, omkring 34.000 kroner, og selvom det virkede mærkeligt, at han bad om euro, var det ikke det, der fangede Stefan Hartungs opmærksomhed. Klubben deltager således i stævner, hvor der er deltagergebyr i euro.

Det var var sproget i mailen. Der stod blandt andet: "Hvordan har du det i dag?", hvilket formanden, Mickey Svendsen, typisk ikke ville skrive. Det beløb, svindlerne bad, var desuden mærkeligt, syntes Stefan Hartung.

Dette er et billede af mailen, som ser ud til at være fra formanden i klubben, Risskov Taekwondo Klub, Mickey Svendsen. Foto: Google

Stefan Hartung overførte ikke pengene, men sendte i stedet for et svar tilbage, hvorefter han får en ny mail, hvori sætningen: "Hvordan har du det i dag?" optræder.

Uden skrupler

Risskov Taekwondo Klub har anmeldt sagen til politiet og informeret Idrætssamvirket i Aarhus og Dansk Taekwondo Forbund for at advare andre klubber om, at episoder som denne kan ske.

Ifølge Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark er foreninger nemme ofre for it-svindlere, der ifølge ham både kan komme fra ind- og udland.

- Foreninger er båret af frivillige kræfter og ikke har paraderne oppe i sammen omfang som mere professionelle virksomheder. Måske har de aldrig have hørt om den type svindel. Nogle gange offentliggør foreninger også mange oplysninger, eksempelvis på deres hjemmeside, og det gør det nemmere for svindlerne at kommunikere troværdigt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er kyniske it-kriminelle, der går efter, hvor de tror, de har den bedste business case. For dem er foreninger en svag gruppe. De er uden skrupler. De går efter penge, og de er ligeglade, hvem det går ud over. Sådan er det desværre.

Hvis du går efter en større virksomhed, kan du som it-kriminel nok få et større pengebeløb, men mange mindre foreninger kan også ligge inde med en pæn pengebeholdning, lyder det fra Finans Danmarks Michael Busk-Jepsen. Foto: financedenmark.dk

Svære sager at opklare

Østjyllands Politi kender til direktørsvindel, eller CEO Fraud, hvor kriminelle forsøger at lave svindelnumre mod virksomheder. De kender dog kun til få tilfælde, hvor det er gået ud over foreninger.

Den nyere type svindel kommer dog ikke bag på politikommissær Lasse Dyrberg fra afdelingen for Økonomisk Kriminalitet hos Østjyllands Politi.

Ifølge ham er det virksomheder, hvor der er en fysisk afstand mellem regnskabsafdelingen og direktøren, der bliver ramt.

Typiske kendetegn på svindelmails Personlig stilet. Svindleren har gjort sit forarbejde og har stilet e-mailen personligt med det rigtige navn. Typisk vil afsenderen være formanden, et bestyrelsesmedlem i foreningen eller en kasserer.

Svindleren har gjort sit forarbejde og har stilet e-mailen personligt med det rigtige navn. Typisk vil afsenderen være formanden, et bestyrelsesmedlem i foreningen eller en kasserer. Det haster. Svindleren opstiller typisk en meget kort tidsfrist for overførslen og spørge, om modtageren har tid til at overføre betalingen nu-og-her.

Svindleren opstiller typisk en meget kort tidsfrist for overførslen og spørge, om modtageren har tid til at overføre betalingen nu-og-her. Udenlandske beløb. Svindleren vil typisk bede om beløb i udenlandsk valuta. Der er ofte tale om EURO eller Britiske Pund.

Svindleren vil typisk bede om beløb i udenlandsk valuta. Der er ofte tale om EURO eller Britiske Pund. Kort og kontant . En bedragerisk e-mail vil oftest være kortfattet og holde sig til pointen: at der skal overføres nogle penge hurtigt.

. En bedragerisk e-mail vil oftest være kortfattet og holde sig til pointen: at der skal overføres nogle penge hurtigt. Mærkelige formuleringer og fejl. Ofte bærer svindlermails præg af at have været gennem et oversættelsesprogram.

Ofte bærer svindlermails præg af at have været gennem et oversættelsesprogram. Fortsætter korrespondancen. Svarer du på mailen, vil gerningspersonen indgå i en korrespondance med dig og typisk følge op med oplysninger om de kontooplysninger, der ønskes overført penge til.

Kilde: DIF

Uanset om svindlerne kommer fra Danmark eller udlandet, er det er generelt svært at opklare forbrydelserne, lydet det. Det skyldes, at gerningsmændene gemmer sig bag falske mailadresser.

- Vi kan få en IP-adresse, men det kan være, at den er registreret uden for biblioteket i Aarhus. Vi har mulighed for at rette henvendelser til banker, hvis man har overført pengene, sagde politikommissær Lasse Dyrberg torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Reager med det samme

Hvis man som forening vil gardere sig selv mod svindlen, skal man først og fremmest vide, at den type svindel findes, og den viden skal deles i organisationen, lyder det fra Michael Busk-Jepsen.

- Man skal have nogle sikre processer. Der skal være regler for pengeoverførsler. Det kan fx være, at der altid skal være telefonisk kontakt, hvis beløbet er over en vis bagatelgrænse, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det handler om at reagere så hurtigt som muligt. Man skal tage kontakt til sin bank og politiet med det samme. Sandsynligheden for, at man kan få sine penge tilbage, er væsentlig større, hvis man er hurtig til at tage kontakt til banken.

Danmarks Idrætsforening har for nylig advaret om svindlen på foreningens hjemmeside.