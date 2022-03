Kvinder uddeler tæv på kampdagen

Maja Sørensen Sandvad har trænet kampsporten Krav Maga i flere år og er medarrangør af eventet. Det var hendes idé at gøre det gratis for kvinder at lære selvforsvar i dagens anledning.



- Jeg synes, det er oplagt sådan en dag som i dag. For vi skal ikke gå og være bange. Vi har en plads i samfundet, og vi skal da ud og være en del af det og ikke være bange for, at der sker os noget.