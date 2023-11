Kvindehus modtager knap en million kroner

Kvindehuset i Aarhus har modtaget 916.600 kroner fra Nordea-fonden til at støtte arbejdet med at skabe fællesskaber for kvinder med minoritetsbaggrund, oplyser Kvindehuset i en pressemeddelelse.

Pengene skal blandt andet gå til styrke køkkenaktiviteterne i huset, så flere kan deltage - både som værter og gæster. Samtidig vil der også blive øget fokus på kendskab til sund kost.

- Vi er utroligt taknemmelige for Nordea-fondens bevilling, som vil styrke vores udbud af aktiviteter og sætte fokus på kvindernes særlige evner indenfor madlavning, siger Kvindehusets leder Kristina Munch Larsen.

Støtten kommer fra Nordea-fondens Kulturhuspulje, som har uddelt 38 millioner kroner til i alt 54 projekter rundt omkring i Danmark.