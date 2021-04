Kvinde væltet af cykel og frarøvet taske - unge drenge efterlyses

Torsdag aften blev en 39-årig kvinde udsat for et røveri, da hun kom cyklende ad Silkeborgvej i Aarhus i vestlig retning mod Brabrand.

Umiddelbart efter at have passeret Åby Ringvej klokken cirka 20.40 kørte hun forbi et busstoppested, hvor der stod en lille gruppe drenge i alderen 12 til 15 år.

Kort tid efter, hun havde passeret stoppestedet, blev der pludseligt hevet så hårdt i hendes skuldretaske, at hun væltede af cyklen.

På jorden fortsatte kvinden sin kamp for tasken, mens de unge drenge blev ved med at hive i den. Til sidst gav remmen efter, og gerningsmændene stak af med tasken.

Stak af fra stedet i bus

Den 29-årige kvinde satte dog efter dem og ind i et villaområde og gennem flere haver, inden gerningsmændene til sidst var tilbage ved busstoppestedet, hvor de havde held til at komme med bus 11 mod Harlev, inden kvinden nåede helt frem.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra personer, der har oplysninger i sagen. Politiet har også selv en del brugbare spor at gå efter.

- Vi er blandt andet ved at indhente relevant videoovervågning, siger vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi.

Har du oplysninger i sagen kan Østjyllands Politi træffes på telefonnummer 114.