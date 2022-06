Kvinde og tre marsvin reddet ud af lejlighed

Da indsatslederen lander deroppe, er der brand, og der står én person på altanen og råber om hjælp.

- Vedkommende er tæt på at overveje at gå ud over hegnet, så det er godt, vi kommer, lyder det fra operationschefen.

Personen bliver reddet ned med en drejestige, mens røgdykkere kommer ind i lejligheden og kan konstatere, at røgen er opstået efter ild i en sofa i lejligheden.

- Det er hurtigt slukket, så de ekstra styrker kommer ikke i brug, så det gik sådan set, som det skulle.



Udover lejlighedens beboer blev der også reddet nogle marsvin ud af lejligheden.

- Der blev også reddet tre marsvin ud af lejligheden, og de klarer den. De er overdraget til politiet, oplyser Bjørn Christensen.