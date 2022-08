Kvinde fundet druknet ved Den Permanente

Envinde er tidligt tirsdag aften fundet druknet ved en badeanstalt i Aarhus. Det oplyser politiet ifølge Ekstra Bladet.

Østjyllands Brandvæsen bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at man fik en melding om en drukneulykke, men at kvinden var reddet op, inden brandvæsnet kom til stedet, og man blev afmeldt.

Alarmen fra Den Permanente indløb lidt efter klokken 18. Kvinden var i bevidstløs tilstand hevet op af vandet.

Østjyllands Politi oplyser på Twitter, at der er tale om en cirka 70-årig kvinde, der blev bjærget op af vandet.