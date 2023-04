Kvinde faldt fem meter ned - råddent gelænder gav efter

- Hun fik nogle knubs, men hun er ikke kommet alvorligt til skade. Vi har været derude og har kunnet konstatere, at rækværket var råddent, så det registrerede vi en hændelse på, og så er det jo op til kommunen at følge op. Det er deres ansvar, at der er styr på den slags, ligesom de har ansvaret for opsyn med legepladser, fortove og så videre, siger vagtchef Jens Rønberg.

- Vores indsats bestod i at få kvinden transporteret op til den ventende ambulance. Det brugte vi en speciel båre til, som er nemmere at håndtere i den slags situationer, siger Anders Rathcke, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Hos Aarhus Kommune siger Bertram Hacke, at det er meget beklageligt, hvad der er sket.

Han er afdelingsleder for grønne områder under Teknik og Miljø.

- Det er selvfølgelig noget, vi tager meget alvorligt. Den slags må ikke ske. Man skal trygt kunne færdes på vores arealer og herunder bruge en trappe. Derfor vil vi som det første i morgen tidlig sende folk ud, der skal tjekke op på trappen og forholdene derude, siger Bertram Hacke.

- I forlængelse af det er det naturligt, at vi også tager en runde til andre steder, for at se, om der er noget, som kræver vedligehold eller istandsættelse, siger Bertram Hacke.

Tirsdag oplyser Aarhus Kommune, at man i sidste uge blev klar over, at gelænderet var i dårlig stand. Derfor ærgrer det afdelingslederen, at man ikke dengang valgte at afspærre trappen. Det kan du læse mere om her.