Kvinde blev påkørt i kryds - har fået alvorlige skader

Der er torsdag aften sket et alvorligt uheld på Oddervej i Højbjerg syd for Aarhus.

Politiet er fortsat massivt til stede, bekræfter vagtchef hos Østjyllands Politi Peter Andersen.

- Der er sket et alvorligt færdselsuheld mellem en person og et køretøj, fortæller vagtchefen.

Han har ikke flere oplysninger om, hvad der er sket, da politiet ifølge ham fortsat er i den indledende fase og i gang med at danne sig et overblik ud fra vidneafhøringer.

Det er ifølge Ritzau en kvindelig fordgænger, der er kommet til skade i ulykken. De pårørende er underrettet.

Meldingen er kommet klokken 17.51, så det er ikke i forbindelse med DHL-stafetten og heller ikke på ruten.

Uheldet er sket ved Hestehavevej, og vejen er igen åbnet, oplyser Østjyllands Politi på X.

Betjente har afhørt vidner i et forsøg på at klarlægge, hvordan ulykken skete, oplyser vagtchefen til Ritzau. Desuden er en bilinspektør blevet kaldt ud for at foretage en undersøgelse.