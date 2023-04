Kvik kvinde spottede cykeltyv

En cykeltyv troede et øjeblik, at han var sluppet uset afsted med en aflåst elcykel natten til onsdag. Men få meter henne ad gaden blev han stoppet af politiet.

Ved Vestergade i Aarhus opdagede en ung kvinde, at en mand løftede rundt på den aflåste elcykel. Hun mistænkte manden for at have stjålet elcyklen, og derfor kontaktede hun politiet.



En patrulje kørte til området, hvor de anholdte en 24-årig mand, der erkendte, at han havde stjålet cyklen foran Magasin med henblik på at sælge cyklen.

Imens politiet anholdte cykeltyven, kom en utilfreds 33-årig mand gående forbi og råbte højlydte skældsord mod betjentene.

Det resulterede i endnu en anholdelse af den 33-årige for at forstyrre den offentlige orden.