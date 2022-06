Kvik borger sendte tre mænd i politibilen

Tre mænd fik et forklaringsproblem, da politiet mødte dem midt om natten tæt på et autoværksted på Søren Frichs Vej i Åbyhøj natten til mandag.

Politiet kunne hurtigt få fat i mændene, fordi en vaks borger var hurtig, da personen hørte en rude blive knust og så tre mørkklædte mænd luske rundt ved autoværkstedet. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Ransagning

Mændene havde svært ved at forklare, hvad de lavede der midt om natten, og betjentene visiterede dem og ransagede den bil, de stod ved. I bilen lå et koben, og ud over den knuste rude i autoværkstedet, var der også opbrudsmærker på en dør ind til værkstedet.

De tre mænd, som alle er fra Aarhus, blev anholdt og sigtet for indbrud. Mændene er henholdsvis 20, 24 og 27 år.

Det er uvist, om der blev stjålet noget fra værkstedet, men der blev ikke fundet tyvekoster hverken på mændene eller i bilen.