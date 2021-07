Kurt Westergaard mindes af sin gode ven: - Der var virkelig tale om en stor mand

For selvom Kurt Westergaard i sig selv blev et symbol for frihed, så blev hans egen frihed kraftigt begrænset med tegningerne.

- Alle vinduerne blev skiftet ud med nogle meget, meget tykke skudsikre vinduer, der kom en politistadion i haven, der kom 100 kameraer rundt omkring til kæmpe overvågning af hele området, og der kom PET-vagter på og adgangskontrol og en helt masse andre ting, og lige pludselig så er Kurt faktisk fanget i sit eget hjem, fortæller hans gode ven.

Men nu er Kurt Westergaard her ikke længere, og PET-folkene må på andre opgaver. Mens Erik Guldager er efterladt med minderne og tegningeren.

- Han har virkelig fyldt meget og nu kommer der så den her stilhed, afslutter han.