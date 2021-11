Kurt Thyboe er død

Thyboe kastede sig også i en sen alder ud i musikkens verden.

Her dannede han blandt andet makkerpar med undergrundslyrikeren Claus Høxbroe og med produceren Mani Spinx, ligesom han har skrevet flere sangtekster til Peter Belli.

Til april får en forestilling om Ugens Rapport premiere på Det Kongelige Teater.

- Det er et forrygende dødsruteportræt af vores nære fortid tilsat tidens musik. Det er kønskamp. Det er et kamikazefrigørelsesprojekt, der kaster lys over den tid, vi lever i nu, skriver teateret om forestillingen.