Kun tre andre arbejder med det samme som Jonas

Udover at han spiller og reparerer, dirigerer han flere orkestrer. Blandt andet Region Midtjyllands Ungdoms Big Band, hvor der er unge fra hele regionen.

- Det er tydeligt at se, at dem fra de store byer har haft flere tilbud. Når vi for eksempel har nogle fra Lemvig, er der en helt anden sult efter at være en del af noget. Det kan jeg virkelig spejle mig i, siger Jonas Enevoldsen Andreasen.

Han håber ikke, at det forhindrer dem fra de mindre byer i at følge de jazzede toner. For faktisk er det et ret nemt instrument at lære, forsikrer han.

- De fleste kan hurtigt spille en melodi, der lyder helt okay. Men det tager selvfølgelig et helt liv at blive rigtig god til det. Sådan er det jo med det meste, siger musikeren.

Se hele indslaget om saxofonnørden Jonas her: