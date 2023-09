Kulturhuse forgyldes: Sådan fordeles millionerne

565.000 kroner. Så mange penge har Nordea-fonden bevilliget til Frontløberne, som er et kulturelt iværksættermiljø i Aarhus. Samlet set uddeler Nordea-fonden i øjeblikket støtte for 38 millioner kroner til kulturhuse i hele landet. Hos Frontløberne skal pengene bruges til et projekt kaldet Greater Space. - Vi har modtaget det fulde beløb, som vi havde søgt om, så vi er rigtig glade. Og vi er klar til at gå i gang med projektet, siger Evrim Citirikkaya, som er en del af ledelsesteamet ved Frontløberne. I alt har ti kulturhuse i Østjylland fået mellem 200.000 op til en million kroner, så de kan realisere deres projekter.

Sådan er de 8 millioner fordelt - Ungdomskulturhuset i Aarhus får 1.000.000 kroner. - Foreningen Stenvad Mosebrug i Ørum Djurs får 999.531 kroner. - Den selvejende Institution Godsbanen i Aarhus får 983.000 kroner - Frivillig- og fællesskabshuset i Skanderborg får 937.500 kroner. - Kvindehuset i Aarhus i Viby J får 916.600 kroner. - Aktørerne i Grenaa får 760.138 kroner. - No.17 - Huset for bæredygtig handling i Randers får 715.000 kroner. - Alboa - Almen boligorganisation Aarhus i Viby J får 684.100 kroner. - DLFØ Østdjurs i Balle får 650.000 kroner. - Frontløberne i Aarhus får 565.000 kroner. arrow-down

Fællesspisninger og en radiokanal Meningen med projektet kaldet Greater Space er at skabe nogle bedre rammer for de kreative sjæle i iværksætterhuset. Et 'federe space', som Evrim Citirikkaya beskriver det. Greater Space består af to tiltag. - Outer Space er den første del af projektet, som handler om vores udendørsområder. Vi vil gøre det lettere at afholde koncerter, aktiviteter og fællesspisninger ved terrasseområdet. Tanken er, at det bliver en platform, hvor de iværksættere, vi har i huset, kan præsentere sig selv og skabe nysgerrighed blandt besøgende, siger Evrim Citirikkaya.

Den anden del af projektet hedder Airspace, og sker på baggrund af et ønske, som blandt andet handler om at have en større tilstedeværelse i det virtuelle rum gennem lyd. Dette visualiseres både ved hjælp af en radiokanal, som kan tilgås via en hjemmeside, som kulturhuset laver, samt Aarhus FM. Derudover vil der også være mulighed for at lave podcast. - Vi ser en stor stigning af podcastmagere og musikere blandt vores medlemmer. Derfor giver vi dem nu en platform, hvorfra de kan udvikle sig, siger Evrim Citirikkaya.

Et medlemskab hos Frontløberne koster 150 kroner hvert halve år. Derudover har nogle af medlemmerne egne studier, som udlejes til dem. Foto: Maria Donvang for Real Dania

Tiltrængte midler I skrivende stund har Frontløberne 250 medlemmer i alderen 16 til 35 år, som frit kan benytte lokalerne i alle døgnets timer.

Ved ledelsen hos Frontløberne er førsteprioriteten, at deres medlemmer får nogle omstændigheder, der gør, at deres produkt kan blive så godt som muligt. Samt at alle unge, som går rundt med projektideer, skal kunne komme ned til Frontløberne og modtage hjælp til at realisere dem. Derfor er en hjælp som denne fra Nordea-fonden guld værd, bogstavelig talt. - Vi er enormt glade for det her. For det er en ansøgning, som vi har været meget spændte på. Vi er en branche, hvor pengene ikke er de største. Derfor er midler til udvikling af fysiske omgivelser, samt platforme til vores medlemmer rigtig vigtigt, siger Evrim Citirikkaya om det store pengebeløb, som kulturhuset modtager.