Krydser fingre før pressemøde: Vil af med aftale om fordeling af elever

- Aftalen indeholder utroligt mange uhensigtsmæssigheder, som betyder, at elevernes frie uddannelsesvalg er kompromitteret.

Sådan lyder det fra uddannelsesdirektør på Aarhus Business College, Hans Henning Nielsen.

Aftalen han taler om, er den såkaldte elevfordelingsaftale, som skal træde i kraft fra skoleåret 2023/24, og som blandt andet vil bruge forældres indkomst til at fordele elever, som søger ind på gymnasier.

De kommende nye regler har allerede givet en del henvendelser og forespørgsler hos Aarhus Business College.

Stor usikkerhed

- Vi har forsøgt efter bedste evne at sætte os ind i aftalen og udmøntningen af den, men det er utrolig vanskeligt at kommunikere, siger Hans Henning Nielsen.

Forventningen var, at det ville give stor usikkerhed for de unge, som skal søge i foråret 2023. Men det ville ifølge uddannelsesdirektøren også give problemer.

- Den vejledning som ligger fra Undervisningsministeriet lige nu er yderst mangelfuld og visse steder decideret misvisende.

Han nævner, at der blandt andet står, at når man bor i en fordelingszone - som blandt andet Aarhus er under - så skal man søge mindst fire prioriteter.

- Men hvis man gerne vil ind på en hhx, så er der kun to steder i byen, man kan søge det. Så er man nødt til at skrive en uddannelse på, som man ikke ønsker, forklarer han.

Der er altså flere grunde til, at Hans Henning Nielsen håber på, at elevfordelingsaftalen, som blev indgået i 2021, bliver droppet igen. Og noget tyder på det.

Lokale løsninger

I hvert fald skrev TV 2 tirsdag, at mediet erfarede, at aftalen rulles tilbage.

Hvad vil du ønske, der bliver sagt på pressemødet klokken 12?

- Vi ved jo ikke, hvad det konkret betyder, men jeg håber, de siger, at de ruller aftalen tilbage, og at indkomst ikke længere bliver afgørende for, hvilket gymnasie man kan komme på, siger Hans Henning Nielsen.

- Mit ønske er, at en ny aftale først og fremmest giver eleverne frit uddannelsesvalg og at det ikke kommer til at koste skolerne. Og at man finder ud af at lave en aftale, som betyder, at man lokalt kan finde løsninger på lokale udfordringer.

Aftalen blev indgået i juni 2021 mellem regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, DF, Kristendemokraterne og Alternativet.

Aftalen blev rettet til, så der også skulle tages hensyn til afstand til uddannelsessted. DF trak i maj i år støtten til aftalen.

Klokken 12 er der indkaldt til pressemøde om regeringsdannelse. Her bliver grundlaget for en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenteret.