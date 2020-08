Kronprins Frederik aflyser besøg i Aarhus

Øv, øv, fristes man til at sige.

Kronprins Frederiks besøg i Aarhus bliver alligevel ikke til noget.

Onsdag formiddag skulle Kronprins Frederik efter planen have besøgt virksomhederne Kampstrup og Aarhus Vand for at sætte mere fokus på fremtidens vandteknologi, men det er nu aflyst på grund af corona-smittetrykket.

- Vi har ikke så meget at sige til det, udover at det er ærgerligt. Der er en situation i Aarhus med høj smitte. Medarbejderne på virksomhederne bliver bedt om at arbejde hjemme, og der bliver taget en lang række forholdsregler for at undgå spredning af sygdommen. I det lys har vi valgt at udskyde besøgene, siger presserådgiver hos Dansk Industri, Claus Kaae-Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mary besøger Grenaa

Der er alligevel lidt at glæde sig over i Østjylland.

Kronprinsessen Mary aflægger nemlig fortsat Kattegatcentret i Grenaa et besøg. Hun vil onsdag formiddag være med til at udsætte rokker i Kattegat.

Det oplyser pressechef hos WWF Verdensnaturfonden Kasper Kankelborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Der mangler rokker i Kattegat. For de store flade fisk er rovdyr og spiller derfor en vigtig rolle i havet ved at holde det øvrige marine liv i en sund balance.

Derfor har Kattegatcenteret, WWF Verdensnaturfonden og H&M opdrættet 50 rokker af arten sømrokke, som Kronprinsesse Mary skal lukke ud i Kattegat.

- Vi er meget glade for Kronprinsessens deltagelse i rokkeudsætningen i dag, og sammen med H&M og Kattegatcentret håber vi at skabe større fascination af nogle af de arter, som har eksisteret i længst tid på vores klode. For med fascination følger begejstring, og det giver en lyst til at beskytte naturen, som der i den grad er behov for i dag, sagde generalsekretær for WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, til TV2 ØSTJYLLAND den 31. juli.

Når det er kronprinsesse Mary, som skal sætte de opdrættede rokker ud i naturen, skyldes det, at hun har overtaget Prins Henriks post som præsident i WWF Verdensnaturfonden.