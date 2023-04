Kritik for svineri efter Kapsejlads - nu svarer unge igen

Det har fået flere op i det røde felt, da de er sure over, at deltagerne ikke rydder op efter sig selv.

Opslaget her har fået flere sure kommentarer med på vejen.

Det mener Lasse Juul Christensen dog ikke, at folk bør være bekymret for.

De unge bliver også kritiseret for at understøtte en køb og smid væk-kultur, når hundredevis af campingstole bliver efterladt.

- Vi fjerner alt, så parken skinner. Jeg kan godt garantere for, at den er renere end inden, arrangementet startede i fredags, siger Lasse Juul Christensen, der er arrangør af Kapsejladsen.

De unge forstår dog ikke selv kritikken - for de har ryddet op. Fredag og lørdag mødte hundredevis af unge op for at gøre parken ren igen.

- Stolene videresælges eller genanvendes via firmaet Reunite. Dem i dårligst stand bliver smidt på genbrugspladsen, fortæller han.



Han mener ikke, at det er et problem, at der efterlades affald - så længe der bliver ryddet op igen.

- Jeg tror, at det er uundgåeligt, at der samles en vis mængde affald, når 30.000 mennesker samles og fester. Det er et spørgsmål om at leve op til det ansvar, man har som stor arrangør af en fest, når der skal ryddes op, siger Lasse Juul Christensen.