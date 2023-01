Kritik af AUH: Vil have rygerne helt væk

I rygebokse tæt ved indgangen til Aarhus Universitetshospital bliver cigaretterne tændt.

Men det er ikke rimeligt, for både personale og besøgende bliver udsat for passiv rygning, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Det er et stort problem, at de rygebokse er placeret der, hvor de er placeret. Ofte lige foran indgangene, hvor vi jo kan se, at for det første, er de ikke særligt hensigtsmæssigt indrettet, for det andet er det meget ubehageligt for alle de mennesker, der kommer gående i de arealer, at de skal passere røg, siger Kirsten Halskov Madsen, regionsudvalgsformand i Kræftens Bekæmpelse.

- Noget fis

Det er rygerne i boksene dog ikke helt enig med hende i.

- Tæt på og tæt på, det ved jeg ikke, jeg synes, der er langt nok i en rullestol i hvert fald, siger Jacob Petersen.

- For mig er det perfekt, siger Ihor Hryn, og understreger, at mange patienter er stressede både før og efter operationer, og at det derfor er godt at have rygeboksene tæt på.

Nikoline Tanghus Sørensen fortæller, at hun ikke bekymrer sig om at blive udsat for passiv rygning, når hun går forbi for at komme ind på hospitalet.

- Det, synes jeg, er noget fis. Det skal jo også være praktisk på en eller anden måde. Hvis det er for langt fra indgangen, så er det heller ikke særlig praktisk, så jeg har egentlig ikke syntes, det har påvirket min oplevelse på hospitalet, siger hun.