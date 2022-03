Krigsramte veteraner tager usædvanlige metoder i brug

- Jeg er i højere alarmberedeskab, jeg skal hele tiden kigge mig over skulderen og jeg har dårlige nætter med mareridt, fortæller Morten Brink.

Nu er han en del af projektet under DIF, hvor ligesindede er med til vinterbadning og andre aktiviteter.

- Målet er at hjælpe veteranerne med at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv, siger projektkonsulent for DIF Soldaterprojekt, Maja Krog Buskov.

'Gør det for individerne'

For Morten Brink er langt fra den eneste veteran, som sidder tilbage med psykiske mén.

Og ifølge Maja Krog Buskov er det vigtigt at fastholde dem i vores samfund:

- For at skabe lighed skal man sætte en ekstra indsats ind for dem, som har ekstra brug for hjælp. Og det kan eksempelvis være veteranerne, der kan have enormt svært ved at indgå i et fællesskab, hvis man ikke føler, man passer ind.