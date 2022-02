Krigen om grønkålsmarken: Andelssamfund besejrede kommunen

Det gjorde indtryk, lyder det fra Anette Poulsen, byrådsmedlem i Aarhus for Socialdemokratiet.



- Der er jo rigtig mange aktive borgere derude, og vi fandt jo i byrådet ud af, at det gav god mening at lytte til borgerne, så man kan også sige, at det er et eksempel på, at vi har lyttet til borgerne, siger Anette Poulsen.



Lyttet har de nemlig, så nu er lokalplanen skrevet om, og andelslandsbyen kan blive ved med at dyrke markerne til stor lettelse for Anke Stubsgaard og de andre på nogle af kommunens landlige adresser.