Krigen i Ukraine sender masser af krydstogtskibe til Aarhus

Forberedelse

Nu handler det for VisitAarhus om at få overblikket over de mange skibe og at sørge for, at gæsterne får en god oplevelse, når de træder i land i Aarhus.

- Vi skal forberede ankomsten af skibene så godt som muligt. Gæsterne kan få en forsmag på vores region, og så kommer der forhåbentligt genbesøg, siger Pia Lange Christensen.

Hun understreger dog, at krydstogtturismen udgør en forholdsvis lille del af den samlede turisme i området. I alt genererer de 42 krydstogtskibe omkring 90.000 turister, som kommer typisk for en enkelt dag. Til sammenligning har man i løbet af et år 4,6 millioner overnatninger i løbet af et år.