Svært af være indlagt i julen: Kreativt tilbud skaber glæde hos børnene

Selvom man er på et hospital, kan man godt komme i julestemning. Det gælder i hvert fald for niårige Mynte Linddahl, der er i fuld gang med at lave en julekrans. - Hverdagen kan godt blive træls, så det er godt, at man kan komme her og have det sjovt, selvom man er på sygehuset, siger Mynte Linddahl. Vi er i SMILfondens kreative værksted på Aarhus Universitetshospital. Her kan børn deltage i aktiviteter, der skal være med til at løfte humøret.

Mynte Linddahl er ni år og bor i Silkeborg.

Indlagt i halvandet år Værkstedet er fyldt med juleaktiviteter. Her har børnene blandt andet mulighed for at lave lys, kranse og peberkagehuse. - Vi kan ikke give dem det, de går glip af derhjemme, men vi kan give dem noget andet og sørge for, at de alligevel føler sig som en del af et julefællesskab, siger Kathrine Press Sørensen, daglig leder i SMILET.

Niårige Mynte fra Silkeborg har tidligere prøvet at være indlagt i nogle af juledagene. - Det er trist at være her, når man ved, at andre udenfor har det sjovt, og at man selv skal være på sygehuset, siger Mynte. Mynte fik konstateret kræft i december 2022 og blev straks indlagt på Aarhus Universitetshospital. Hun var indlagt i halvandet år, og selvom hun ikke længere er indlagt, skal hun besøge hospitalet ofte. I de perioder har hendes mor, Christina Linddahl, været rigtig glad for, at Mynte har haft mulighed for at bruge SMILET. - Det er det frirum, børnene har brug for. Det betyder, at de kan komme ud af stuen og lave noget andet. Det er fantastisk, siger Christina Linddahl.

Slikstokke hjælper på humøret På Aarhus Universitetshospital forventer de, at over 100 børn vil være indlagt i en eller flere af juledagene. - Jeg oplever, at julen kan være en svær tid, fordi det er dér, man massivt oplever at gå glip af noget, siger SMILET-lederen. Det kreative værksted åbnede i foråret 2022, og i år har over 5000 børn indtil videre brugt tilbuddet. - Her på sygehuset er de så gode til at skabe den julehygge og den magi, der skal være i julen, siger Myntes mor. Mynte skal ikke holde jul på hospitalet i år, men hun er glad for, at SMILET har hjulpet hende med at komme i julehumør både i år og de to foregående år. - Så har det hele ikke kun været træls på sygehuset. Jeg kan komme her i SMILET og lave julekranse med silkestokke, julemand og grankogler, siger en stolt Mynte Linddahl. Udover værkstedet i Aarhus har SMILfonden også et værksted på Rigshospitalet i København.