Kraftig brand blussede op igen

To gange måtte Østjyllands Brandvæsen i løbet af aftenen og natten køre til brand i Aarhus V.

Der var vel at mærke tale om den samme brand, som blussede op igen.

Kort efter klokken 21 onsdag aften indløb meldingen til brandvæsnet om brand hos Ecopark, et kontorfællesskab med produktions- og lagerlokaler på Bautavej i Aarhus.

Af video fra branden kan man se, hvordan det brænder voldsomt bag en garageport, og branden gav da også arbejde til brandfolkene.

Ifølge Østjyllands Brandvæsens operationschef Anders Jensen havde beredskabet syv køretøjer indsat, da branden var på sit højeste.



- Vi troede branden var slukket, med så blussede det op igen, så vi har været derude igen og blev færdige her til morgen klokken otte, siger Anders Jensen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.



Det betyder, at bygningen nu også bærer kraftigt præg af nattens brand.

- Der er en del brandskader og rigtig mange kvadratmeter røgskader, så der er en del arbejde for de følgeskadefirmaer derude, siger Anders Jensen, som ikke ønsker at udtale sig om årsagen til branden, da det er politiets opgave at efterforske.