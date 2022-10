Krænker brød forbud og kontaktede 480 børn trods dom

Det blev i 2020 gjort forbudt for en nu 30-årig mand at kontakte børn, han ikke kender, på internettet. Forbuddet gjaldt i fem år, men så længe kunne manden ikke holde sig fra at opsøge børn i cyberspace.

Tirsdag er han ved Retten i Aarhus blevet idømt et års fængsel for blufærdighedskrænkelser, børneporno og for at have taget kontakt til cirka 480 børn på trods af den tidligere dom.

I dommen er også en reststraf, der er blevet udløst.

Det oplyser anklager Stine Kok Nissen.

På en lille uges tid i februar i år kontaktede han omkring 480 børn på blandt andet spille- og chattjenesterne MovieStarPlanet og Snapchat. Børnene var ned til ni år.

Foruden overtrædelse af forbuddet mod at kontakte børn er han dømt for at have krænket to pigers blufærdighed. Begge er født i 2012. Han er også dømt for at have besiddet flere billeder og en videosekvens med personer under 18 år

Måtte ikke skrive til børn