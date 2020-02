Kort: Her er de oversvømmede veje og stier i Aarhus

Regn, regn, regn.

Himlen har stået åben de seneste dage, og denne måned tegner til at blive den vådeste februar nogensinde.

De massive mængder regn har haft store konsekvenser for blandt andet et stort boligområde i Horsens, der blev evakueret af frygt for oversvømmelse.

Også stier og veje har været hårdt ramt, og i Aarhus betyder oversvømmelserne, at mange stier lige nu er ufarbare.

Det er disse stier omkring Brabrandsøen, der er oversvømmede. Foto: Trafik i Aarhus

Ifølge driftschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, er det udsædvanligt, at der er så store vandmasser på stierne.

- Det er ikke noget, der er hverdagskost. Med den her milde vinter, hvor jorden er vandmættet, er der ikke rigtig nogen steder, det kan løbe hen. Det er det, vi kan se nu, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Med endnu mere regn på vej torsdag, kan han ikke sige noget om, hvornår det er muligt igen at cykle på stierne.

- Vi holder øje med det, og vi får selvfølgelig nogle gode borgertip ind. Vi er over det hele tiden, siger han og fortsætter:

- Vi kigger på, om der er noget, vi kan gøre. Nogle steder forsvinder vandet relativt hurtigt igen.