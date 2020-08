Flere kontrollører i busser: Kan afvise folk uden mundbind

Fra på mandag er det ikke længere nok at have en gyldig billet, når du skal med offentlig transport i Aarhus. Sundhedsstyrelsen har nemlig besluttet, at passagerer nu skal bære mundbind i busser, tog og Letbanen.

Kravet om mundbind trådte i kraft fredag, og derfor indsætter Midttrafik ekstra G4S-kontrollører i busser og Letbanen fra næste uge, der skal holde øje med, om passagererne bruger mundbind.

Om nødvendigt, kan de afvise passagerer, der ikke bruger mundbind, men der bliver ikke uddelt nogen bøder, oplyser Midttrafik i en pressemeddelelse.

Undtagelser for brug af mundbind Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind

Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.

Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.

Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation Kilde: Midttrafik / Sundhedsstyrelsen

Kundecenter sælger mundbind

Midttrafik oplyser, at man fra onsdag i uge 33 vil kunne købe mundbind hos Midttrafik Kundecenter ved Aarhus Rutebilstation. Det er dog ikke muligt at købe mundbind i busserne, fordi Midttrafik ønsker at begrænse kontakten mellem chauffør og kunde.

Samtidig vil der ved en række stoppesteder være 'stoppestedsværter', som vil uddele håndsprit og mundbind.

Kravet om mundbind gælder i de gule busser i Aarhus og i de regionale busser, som kører indenfor Aarhus Kommune. Derudover skal passagerer også anvende mundbind i Letbanen på strækninger i Aarhus.