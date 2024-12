Kontanthjælpsmodtager frifundet for hvidvask af millioner

En mand, der modtager kontanthjælp, er af Vestre Landsret blevet frifundet for anklagen om, at han hvidvaskede 16 millioner kroner i to selskaber.

Det oplyser den frifundnes forsvarer, advokat Claus Bonnez.

Manden var ifølge tiltalen såkaldt stråmand, da to selskaber blev oprettet. Kun på papiret var han direktør, men han havde - ifølge tiltalen - ladet sig bruge.

Tidligere blev den 29-årige mand af Retten i Aarhus fundet skyldig og dømt. Resultatet var fængsel i to år, hvoraf seks måneder var gjort ubetinget.

Men han ankede, og i landsretten har de tre juridiske dommere og de tre lægdommere forleden konkluderet, at den 29-årige ikke havde forsæt til at begå kriminaliteten. Derfor frifindes han.

En anden måde have lavet brevet

Under sagen har manden fortalt, at han i 2018 blev overfaldet og tævet, fordi han skyldte penge for narkotika.

Det var i den forbindelse, at manden blev tvunget til at udlevere sit NemID, pas og andre personlige oplysninger. Og pludselig var han altså direktør.

Om sagen oplyser advokat Claus Bonnez, at en jurist fra Odense har afgivet forklaring i retten og sagt, at hun aldrig har repræsenteret den 29-årige, selv om hendes navn og underskrift fremgår af et brev sendt til Sparekassen Kronjylland i 2019.

Brevet må være udarbejdet af en anden, har juristen ifølge Claus Bonnez sagt.

De to selskaber blev brugt til hvidvask i foråret 2019, og anklagemyndigheden mener, at det foregik i forbindelse med en såkaldt fakturafabrik.

Forsvareren oplyser, at han i landsretten har påpeget, at den 29-årige hverken havde evnerne eller vilje til at deltage i hvidvask.

I en række sager har også andre borgere med lav indkomst og ringe uddannelse været tiltalt for hvidvask, fordi de har optrådt som stråmænd.

I flere tilfælde er de fundet skyldige og idømt fængsel. Anklagerne har argumenteret med, at deres medvirken har været essentiel for hvidvask.