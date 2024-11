De ansvarlige er gået konkurs: Svært at placere et ansvar i altan-sag

Heller ikke entreprenørens underleverandør, Ødum Smede & Maskinfabrik A/S, har ønsket at stille op til interview.

- Jeg er enormt ked af, at der er en altan, der er faldet ned, og jeg vil gerne vente med at udtale mig, til der ligger nogle helt færdige rapporter, siger han.

I sidste uge konstaterede rådgivere, at altanen på Peter Sabroes Gade styrtede til jorden, fordi boltene i muren var placeret forkert. Det kræver derfor en gennemgang af hver enkelt altan, før det kan udelukkes, at der er nogen, der har og bruger en farlig altan andre steder i bygningen.

- Overordnet set er der en del konkurser i byggebranchen, og det er ikke sjældent, at vi ser, at arbejdet enten ikke er udført ordentligt, eller at man har sprunget over, hvor gærdet er lavest for at spare penge. Og der så er nogle andre, der står tilbage med regningen, siger han.

Ifølge advokat Lars Wind-Johannesen er det ikke et enestående problem, at entreprenører ikke eksisterer mere, når der er problemer med byggeri.

Satset på porøse mursten

Jens Frimor, der er byggesagkyndig og ejer af Dansk Bygningstjek, har sammen med TV2 Østjylland besøgt ulykkesstedet. Efter et kort blik på den nedstyrtede altan og det efterladte murværk, vurderede han, at altanen er sat forkert op.

Ifølge ham har der ikke været nok til at bære den tunge altan.

- Jeg lægger særligt mærke til, er, at der ingenting er bagved til at bære altanen. Det er alene de porøse mursten, man har satset på. Det er ikke tilstrækkeligt, som man jo kan se, sagde han blandt andet.

Han har i en gennemgang af den seneste rapport på den nedstyrtede altan og beregningerne tilbage fra 2018, da den blev sat op, også vurderet, at altanen ikke er sikret ordentligt.

- Der står, at den skulle monteres med en lodret stålprofil i hver side. De profiler kan jeg ikke se på den færdige altan, siger Jens Frimor.

Generelt mener den byggesagkyndige, at der er for lidt tjek på byggesagerne, når først der er givet byggetilladelse og beregningerne er godkendt.

- Så lander dokumenterne bare i kommunens byggearkiv. Men det er administrativt. Der er sjældent nogen, der følger op, medmindre der er problemer med byggeriet efterfølgende, siger han.

Jens Frimor så gerne, at der blev oprettet en uafhængig autorisation, som efterprøver byggerier, for at sikre, at alt er lavet forsvarligt.

- Så kunne vi måske undgå sager som den her i fremtiden, siger han.

Advokat Lars Wind-Johannesen er dog skeptisk.

- Heldigvis er det relativt få sager som den her, der er virkelig grelle. Det er klart, at mere tilsyn vil gøre alt bedre, men det vil også gøre alting dyrere. Hver gang man laver ekstra kontrol og tilsyn, vil det også gøre det dyrere for dem, der bor i ejendommen, eller som skal benytte dem, siger advokaten.

Byrådsmedlem vil have kontrol

Episoden har fået Venstre i Aarhus til at efterlyse en undersøgelse af samtlige altaner, som er sat op de seneste ti år.

- Vi forestiller os, at forvaltningen i Teknik og Miljø sender breve ud til dem, der har fået godkendelse til at sætte en altan op over de seneste ti år, siger byrådsmedlem Gert Bjerregaard.

- Og så forventer vi faktisk, at lodsejeren dokumenterer og efterprøver, at altanerne sidder, som de skal, siger han til TV2 Østjylland.