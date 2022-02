Konkurrence skal øge interesse for naturfag – nu er vinderen fundet

Hun håber også at Naturfagsmaratonet kan være med til at få flere unge til at vælge at gå den naturvidenskabelige vej.

- På et samfundsmæssigt plan mangler vi unge mennesker, der tager en naturvidenskabelig uddannelse. Så vores mission er at få flere til at vælge den naturvidenskabelige vej, siger Helle Kann