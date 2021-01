Konen tog sin mand på fersk gerning - misbrugte steddatteren

Efterforskningen viste sidenhen, at den 11-årige pige var blevet voldtaget og misbrugt gentagne gange af sin 75-årige stedfar siden midten af 2015. Den 75-årige havde truet pigen med, at han ville slå hendes mor, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.



Manden nægtede under sagen ved Retten i Aarhus at have begået seksuelle overgreb mod sin steddatter, men blev mandag idømt syv års ubetinget fængsel for sine gerninger.

Må ikke være med børn

Samtidig blev han dømt for at have 3500 børnepornografiske billeder og videoer på sin computer.