Kommunen vil nu betale for tryghedsvagter

Der er tryghedsvagter på vej i landets to største byer, København og Aarhus.

De to kommuner har i netop indgåede budgetaftaler besluttet at gøre de første erfaringer med kommunale tryghedsvagter.

Folketinget har med en lov, der trådte i kraft 15. juni, banet vejen for, at kommuner kan hyre vagtpersonale til at patruljere og hjælpe politiet med at opretholde ro og orden.

Det aarhusianske byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne tror på, vagterne kan gøre en forskel.

- Jeg ville hellere bare have et stærkt og synligt politi i Aarhus. Men politiet er stærkt presset af andre opgaver som for eksempel bandekonflikt og terrorsikring. Så det her er en opgave, vi bliver nødt til at løfte, siger han.