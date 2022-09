Kommunen tog Kirstens faldalarm: - Det er frygteligt for mig

Er der sket en fejl?

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune mener, at hvis der skulle være sket en fejl i forbindelse med Kirsten Engelunds sag, så skal den tages op igen.



- Det er da rigtig vigtigt, at hun har sin frihed. Jeg tænker måske, at det var noget, der skulle kigges på igen. For det er da også godt, at man kan blive boende hjemme så lang tid som muligt, og så kan man sige, at et nødkald er en lille investering i forhold til at skulle på plejehjem, siger Anette Poulsen (S).

Hun fortæller, at Aarhus Kommune tidligere har haft både faldkald og et nødkald, og nu vil de kun have det lovpligtige nødkald.

Ved nødkaldet skal man selv trykke på en knap, hvor faldalarmen aktiveres automatisk, når man falder, og der tilkaldes hjælp. Ifølge formanden var der mange falske alarmer i forbindelse med faldkaldene, som tog tid fra andre opgaver.



Som det ser ud nu har Kirsten Engelund ingen af delene. Kommunen foreslår, at hun får et nødkald via sin mobil, men den er ifølge den 89-årige for tung til at gå rundt med om halsen, som hun gjorde med den gamle faldalarm.

Hun føler sig meget utryg uden, og hun overvejer derfor, om hun vil blive boende.

- Jeg tør sgu næsten ikke gå uden for en dør, siger Kirsten Engelund.