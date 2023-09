Kommunen fulgte Annettes råd: Nu bliver advarsel oversat

'Lige så stille bliver vandmiljøet ødelagt.' Anette Dinke går ofte tur omkring Spiralsøen i Brabrand. Her ser hun folk fodre ænderne i og omkring søen med bandt andet pitabrød og andre glutenholdelige produkter. Dette på trods af et skilt ved søens bred, som beskriver, at man ikke skal gøre det. - De folk, jeg ser fodre ænderne, gør det jo i den bedste mening. Jeg har tit set familier, som fodrer dyrene, selvom skiltet siger, at man ikke må. For det er jo ikke sikkert, at de kan læse dansk, siger Annette Dinke. Hun har derfor foreslået kommunen at lave skiltet om, så folk der ikke kan læse dansk af den ene eller den anden årsag, forhåbentligt stopper med at fodre ænderne.

Måtte lege and Når Anette Dinke har set en familie fodre ænderne, har hun på bedste beskub prøvet at vise, at ænderne ikke har godt af det. - Jeg har prøvet at lege and, holde mig på maven og pege på ænderne for at vise, at de ikke kan tåle det, siger Anette Dinke. Men det nytter som regel ikke og ænderne fodres alligevel. Ifølge Anette Dinke, som har boet i området i 23 år, har søen i Brabrand især taget skade af fodringerne gennem de seneste to år. - Lige så stille bliver vandmiljøet ødelagt, siger Anette Dinke.

Hvis du absolut vil fodre ænder At fodre ænder kan påvirke økosystemet i en sø negativt. Andebestanden kan vokse sig alt for stor. Vandet i søen kan blive uklart og undervandsplanter kan forsvinde. Derudover kan der opstå iltsvind og ændernes sociale struktur kan blive ødelagt. Men hvis du absolut vil fodre ænder, har Naturstyrelsen nogle råd til, hvordan man fodrer miljøvenligt. Brug kun overskudsbrød hjemmefra.

Brug kun 1-2 skiver brød pr. tur.

Riv brødet i små stykker.

Læg brødet på land - Smid ikke brød i vandet.

Tøm ikke posen i vandet efter fodring.

Nyt skilt på vej Men Annette Dinke har andet at lave end at lege and ved Spiralsøen, derfor kontaktede hun kommunen, som hurtigt reagerede på hendes henvendelse. - På baggrund af hendes henvendelse har vi valgt at ændre skiltet. Vi har brug for øjne i marken, så vi er glade for, at hun tager kontakt, siger Henrik Højmose Olesen, som er arealansvarlig for området.

Annette Dinke fortæller, at dette skilt på et tidspunkt var ved søen, men også det blev fjernet. Foto: Privatfoto

Det nye skilt skal ifølge Henrik Højmose Olesen være på engelsk og dansk, så flere har mulighed for at læse det. - Det er i øjeblikket kun ved Spiralsøen, at der er sprogudfordringer, så vidt vi er orienterede. Men nu så jeg selv skiltet forleden, og hvis man ikke forstår dansk, er det jo svært at gennemskue, hvad hensigten er med det skilt, siger den arealansvarlige.

Det kan også være, at skiltet kommer til at rumme et piktogram eller andre symboler, som kan hjælpe med at understrege hensigten.