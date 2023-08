Kommunen erkender fejl: Kampen om stien er ikke slut

Kommunen erkender, at det er den, der har begået en fejl i sin sagsbehandling, men forstår heller ikke den afgørelse, som Miljø- og Fødevareklagenævnet for nylig kom frem til, om som stadfæstede, at grundejeren altså er i sin ret til at spærre stien.

Onsdag mødtes frustrerede borgere i Solbjerg med Aarhus Kommune til forsoning ovenpå den spegede strid, som en sti har været genstand for. Stien er blevet spærret for adgang fra offentligheden af grundejeren, og det har han fået Miljø- og Fødevareklagenævnets godkendelse til.

Aarhus Kommune gav i første omgang lodsejeren, Per Lauritsen, medhold i, at han gerne måtte afskære stien for offentligheden, som ellers havde haft fri adgang hidtil, med hegn. Kommunen fortrød dog, og der var ifølge dem tale om "en fejlvurdering". Men da var det for sent at ændre afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og ikke kan ankes. Derfor er grundejeren i sin fulde ret til at holde offentligheden væk.



- Jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om nævnet har fået det fulde materiale, siger Jesper Kjeldsen.

Det har ogå givet fornyet håb hos en af naboerne Robert Gylling.

- Efter at jeg har snakket med Jesper omkring de forskellige ting, tror jeg på den her sag igen, siger han.

Grundejer Per Lauritsen har ikke ønsket at stille op til interview, men har i 2022 sendt et skriftligt svar. Her lød det blandt andet:

"Da vi købte ejendommen, undersøgte vi, om der var offentlig adgang til vor matrikel. Det er der ikke."