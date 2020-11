Kommune vil sprede handlen: Undgå trængsel og larm og få gratis parkering

Kommunen og erhvervslivet håber, at tilbuddet om gratis parkering i de mindst travle timer vil få flere til at handle i de fysiske butikker og på samme tid sprede julehandlen udover flere timer i løbet af dagen.

Det fortæller rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek.

- Vi håber, at vi med tilbuddet her kan få aarhusianerne til at holde fast i traditionerne med en tur til midtbyen for at købe julegaver og hygge sig. Men måske det er nødvendigt at gøre det på et andet tidspunkt på døgnet, end man er vant til, siger han i en pressemeddelelse.