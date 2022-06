Kommune vil sætte en stopper for rigide regler for ledige

Han mener, at der er brug for at gentænke hele beskæftigelsesindsatsen og genskabe tilliden til de medarbejderne på beskæftigelsesområdet.

- Jeg opfatter velfærdsaftalerne som en erkendelse af, at medarbejderne kan meget mere, hvis de bliver sat fri fra den evindelige registrering og kan fokusere på borgeren og borgerens behov, siger han.

Regeringen tager efter sommer stilling til, hvilke fire kommuner der skal have lov til at slippe for det unødige bureaukrati. Velfærdsaftalerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

PTSD-sag fra Randers vækkede partier og fagforeninger

I maj kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle om 28-årige Rasmus Dalgaard fra Randers, der udviklede posttraumatisk stress (PTSD) efter et årelangt forløb på Jobcentret i Randers.