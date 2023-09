Kommune vil igen spare på el og varme

Aarhus Kommune varsler, at man igen kommer til at skrue ned for varmen og spare på strømmen.

Det oplyser Borgmesterens Afdeling i en pressemeddelelse.

Selvom Danmark og Aarhus Kommune står i en bedre situation end sidste vinter, er der fortsat behov for at holde forbruget af el og varme lavere, oplyses det.

Kommunen afventer en præcis melding fra regeringen om, hvor meget der skal sættes ind, men inden da begynder kommunen at tage de første skridt.

Gør klar til vinter

Ifølge Aarhus Kommune vil Kommunernes Landsforening denne vinter ikke anbefale en specifik temperatur indendøre, men holder fast på, at der gerne skal spares.

Aarhus Kommunes energikriseledelse anbefaler, at der sættes en ny indsats i gang, og Magistraten har bedt ejendomsforvaltningen Aarhus Ejendomme om at udarbejde en indstilling om, hvad man kan gøre.

- Overordnet står vi i en bedre situation denne her vinter end sidste vinter, men det er stadigvæk meget afgørende, at vi holder et skarpt fokus på vores energi og sparer, hvor vi kan. På den måde kan vi bidrage til en stabil strømforsyning, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).