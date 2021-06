Kommune stoppede corona-tiltag: Nu stiger smitten

Aarhus Kommune nedsatte ellers i september sidste år en særlig Ungekriseledelse, som netop skulle sørge for at nedbringe smitten blandt de unge ved blandt andet at guide dem gennem corona-tilværelsen via en podcast.

Men i februar lukkede kommunen projektet, da smitten igen var lav.

Var det den rigtige beslutning?

Det rejser derfor nu spørgsmålet om, hvorvidt det var den rigtige beslutning. Lige nu er smitten nemlig højere, end da kommunen åbnede projektet i september.



Det holder Christian Laustsen Sørensen, der er specialkonsulent i borgmesterafdelingen i Aarhus Kommune, dog fat i, at det var.