Kommune skaber utryghed blandt ældre: Nu svarer rådmand

Der er stor utilfredshed og bekymring hos flere ældre i Aarhus Kommune, der netop har fået brev om, at de mister deres faldalarm.

Mere end 2000 borgere bærer alarmen, der sender bud efter hjælp, hvis den ældre skulle falde. Og nu forklarer rådmanden for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Budde (V), hvorfor den afskaffes.

- Jeg vil gerne understrege, at vi efter en grundig evaluering kan se, at faldkald ikke virker efter intentionen. Vi kan se, at langt størstedelen af de opkald, der foretages, er fejlopkald. Det er så lavt som fire procent, der er reelle faldkald, siger han.



Ifølge rådmanden vil kommunen nu lave en individuel vurdering af den enkelte borgere, der har haft faldkald.

- Vi kan se, at teknologien faktisk har flyttet sig gevaldigt de seneste fem år, siden vi indførte ordningen. Så der er nu en række muligheder, som i virkeligheden er bedre og mere tryghedskabende, siger Christian Budde.

Føler sig holdt for nar

Blandt de 2200 borgere, der i dag har et faldkald, har TV2 ØSTJYLLAND talt med Lis Thomsen og Gert Skovfoged Lauersen, som begge er i risiko for at falde.

De har fået et brev fra Magistraten for Sundhed og Omsorg, hvor der står, at faldkald var en forsøgsordning, som Aarhus Kommune har valgt at stoppe 15 maj 2022. Det betød, at de skulle afleveres igen.

- Jeg troede, det var noget, jeg havde fået. De har ikke sagt, at det var på lånt tid. Jeg føler mig lidt holdt for nar, for jeg kunne jo ikke vide, det var på prøve. Hvor skulle jeg vide det fra, siger Gert Skovfoged Lauersen, der har problemer med benene.

- Det er da i hvert fald starten på at være utryg som gammel.

Trods ordlyden i brevet skal borgerne dog ikke aflevere faldalarmerne lige nu, lyder det fra rådmanden.

- Den forsikring, jeg kan give er, at vi tager ikke noget fra nogen over natten, siger Christian Budde.

Bedre løsning

I Ældrerådet i Aarhus Kommune medgiver formanden, at der kan være en grund til at kigge nærmere på faldkaldsordningen, da den også bliver brugt til andet end akuttilfælde. Og det tager ressourcer fra andre opgaver.

Men man skal sikre at borgerne følger sig trygge.

- Det er uheldigt, at man afskaffer det gamle, før man har noget nyt på plads. Det, synes jeg, er en dårlig måde at gøre det på. Så skaber den nemlig utryghed, siger Jan Radzewicz.

Men det mener rådmanden ikke er tilfældet.

- Vi har masser af holdbare løsninger i dag. Så man skal ikke være bekymret, der er en god løsning til alle - også en mere tryg løsning, siger han.

- Min overbevisning er, at vi med teknologiens hjælp har nogle endnu bedre løsninger end faldkald, der havde den begrænsning, at den kun virkede inden for hjemmets fire vægge.