Kommune: Ressourceforløb er billigere end førtidspension

Aarhus Kommunes beskæftigelseschef afviser dog, at borgere sendes i ressourceforløb for at spare penge.

- Det er et klart nej. Pengesiden er ikke det centrale her. Når man får tildelt et ressourceforløb, så er det en faglig vurdering ud fra borgerens behov, siger Vibeke Jensen, beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Venter på politiske forhandlinger

Samtidig viser kommunens tal, at 60 procent af dem, der fra 2013 til 2021 afsluttede et ressourceforløb, blot en måned efter afsluttet forløb alligevel endte på førtidspension.

Beskæftigelseschefen erkender, at det kan give anledning til at tro, at nogle sendes i ressourceforløb, selv om de burde have fået tildelt førtidspension.

- Men jeg vil sende spørgsmålet videre til de politiske forhandlinger. Jeg er helt sikker på, at der kommer revisioner af det her område. Vi har en lovgivning, der gør, at forløbene ofte bliver lange, siger Vibeke Jensen i et skriftligt svar.