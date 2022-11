Kommune nedsætter kriseledelse for energiforsyning

Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmark ligesom resten af Europa er presset af stigende energipriser. Det er blevet dyrere at tænde for strømmen, lave mad eller få varme i stuen og på kontoret.

Den international forsyningssituation er mere usikker end tidligere på grund af krigen i Ukraine og sanktioner imod Rusland.

Energisektoren i Danmark har samtidig meddelt, at der er risiko for strømmen må afbrydes i perioder af to timers varighed i forskellige dele af Danmark.

Strømafbrydelserne, der kaldes en ”brownout”, vil i givet fald ske rullende ud over landet og i geografisk afgrænsede områder, og de vil formentlig ramme med et døgns eller kortere varsel. Derfor har Aarhus Kommune nu nedsat en kriseledelse til at håndtere en evt. situation.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelse.

Skærpet opmærksomhed

Stadsdirektør Martin Østergaard Christensen, formand for kriseledelsen, siger:

- Meget er i dag forberedt til periodiske strømudfald og har nødbatterier eller er tilsluttet nødstrømsanlæg, men den nuværende situation skærper vores opmærksomhed. En midlertidig strømafbrydelse vil selvfølgelig berøre borgerne og kommunale tilbud, men også vitale funktioner og systemer. Det gælder alt fra elevatorer og automatiske døre i vores bygninger til grundlæggende it-systemer og trafiklys, og hjælpemidler på ældre- og handicapområdet, siger stadsdirektøren i pressemeddelsen.