Kommune laver nyt superplejehjem

Aarhus Kommune har dog store forventninger til det nye plejehjem for demente, men siger samtidig, at man altid kan blive klogere hen ad vejen.

Kan du sige med ret stor sikkerhed, at I har gjort, hvad I kunne, for at det blev en succes?

- Det håber jeg, at jeg kan, og det forventer vi, at vi kan. Men man kan altid gøre tingene bedre, og man kan altid blive klogere hen ad vejen. Og der er sikkert også ting her, hvor vi finder ud af, at det var ikke så godt, siger Jette Skive (DF), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.